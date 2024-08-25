Serim, yayınladığı mesajda, lenfoma tedavisi gören Dursun'un yaşamını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü ifade ederek Dursun’un cenazesinin en kısa sürede ülkeye getirilmesi için tüm imkanlarla destek olacaklarını belirtti

Serim, “Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi. Lefkoşa Büyükelçisi Serim, yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı: “Tedavi sürecini yakından takip ettiğimiz Mehmet Dursun’un vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhumun cenazesinin en kısa sürede ’ye getirilmesi için tüm imkanlarımızla destek olacağız. Merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum."