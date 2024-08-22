2024 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması Ekinde Yer Alan Sektörel Projelerin Alt Projelere Dağılımına İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı.
Yeşil Barış Hareketi Ve Kıbrıs Türk Şehir Plancıları Odası, İskele Belediyesi Ve İskele Belediye Başkanı Aleyhinde İskele Polisine Şikayette Bulundu
Mutabakat zaptına Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ile Maliye Bakanı Özdemir Berova imza koydu.
Büyükelçi Serim, sosyal medyadaki paylaşımıyla duyurduğu mutabakat zaptı konusunda “Anlaşma kapsamındaki projelerimizi hızla hayata geçireceğiz. Hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.
Kaynak: rss