Töre: “Feyzioğlu’nun KKTC’de güzel hizmetleri oldu”

Feyzioğlu: “Kıbrıs bizim için mesele değil, milli davadır"

Prag'a atanan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, veda ziyaretleri çerçevesinde, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile görüştü.

Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’ndaki görüşmede, Başkan Töre, Büyükelçi Feyzioğlu ile iki yıla yakın birlikte çalıştıklarını ve KKTC’ye güzel hizmetleri olduğunu gördüğünü söyledi.

- Töre: “Kıbrıs, ortak milli bir dava”

“Büyükelçi Feyzioğlu’nun halkçı kişiliğini ve vatanseverliğini gördük. Tabii ki bu bir görev değişikliğidir. Biz görev insanıyız. Bulunduğumuz her noktada Türk milletine hizmet etmeyi daima ön planda tutarız. Bu bizim şiarımızdır.” ifadelerine yer veren Töre, Kıbrıs’ın ortak milli bir dava olduğunu ve ayrı- gayrının olmadığını kaydetti.

Töre, Büyükelçi Feyzioğlu’nun yeni görev yerinin de çok önemli olduğunu ifade etti.

KKTC’de yaptığı hizmetlerden dolayı Büyükelçi Feyzioğlu’na teşekkürlerini sunan Töre, hizmetlerine yeni görev yerinde devam edeceğine inancının tam olduğunu belirtti.

- Feyzioğlu: “Bu bir bayrak yarışı ama devlet politikalarımız sürekli”

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da sözlerine hem Başkan Töre’ye hem Cumhuriyet Meclisi’nin tüm parlamenterlerine hem de çalışanlara ayrı ayrı teşekkür ederek başladı.

Feyzioğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve tensipleriyle iki yıl kadar önce atandığını ve şimdi ise başka bir göreve tayininin çıktığını ifade etti.

“Bu bir bayrak yarışı ama devlet politikalarımız sürekli. Sizinle son derece yakın çalışma imkanı bulduk.” diye konuşan Feyzioğlu, Meclis Başkanı Töre’nin, milli siyasetin gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerek Türkiye'de gerekse katıldığı tüm uluslararası toplantılarda en güçlü ve kararlı seslerinden biri olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi’nde son yıllarda çok önemli kararlar çıkardığını belirten Feyzioğlu, ”Sizin birleştirici, kucaklayıcı yönetiminizde Cumhuriyet Meclisi gerçekten büyük işler başardı. Uzun süredir çıkmayan kanunların ve yapılmayan reformların gerçekleştiği bir dönem oldu.” dedi.

“Gelenlere hoş geldin demek adettendir. Bu iltifatlara ben de ‘mazhar’ oldum. Lakin, giderken eğer ‘gönüllere girmişseniz ve yüreklerde yer edinmişseniz işte o başarıdır’ diye düşünüyorum. Bunu başararak aranızdan bedenen ayrıldığımı umuyorum.” ifadelerine yer veren Feyzioğlu, Kıbrıs’ın candan öte insanıyla kucaklaşıp, sofrasını paylaşan ve bir kahvehanede oturup teklifsiz sohbet edip dertleştiği insanların candan öte olduğunu söyledi.

- “Kıbrıs'a çok büyük bir sevgiyle geldim”

Kıbrıs'a çok büyük bir sevgiyle geldiğini ifade eden Feyzioğlu, “Atadan ve dededendir sevgim. Kültürel kodlarıma işlenmiş milliyetçiliktendir, vatan sevgisindendir, milli manevi değerlere koşulsuz bağlılığımdan ve devleti kutsal bilişimdendir.” diye konuştu.

Kıbrıs Türkü’nün ve burada yaşayan tüm insanların yüreklerine girebilmenin mutluluğu ve gururuyla ülkeden “cismen” ayrıldığını belirten Feyzioğlu, gönülden ayrılmanın mümkün olmadığını düşündüğünü kaydetti.

Feyzioğlu, “Hiçbir siyasi parti ve siyaset ayrımı yapmaksızın ifade ediyorum. Son nefesime kadar, sizler ve bu cennet ülkenin güzel insanları, benimle birlikte olacaktır.” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs Türkü’nün geleceği aydınlıktır” diye konuşan Feyzioğlu, Kıbrıs’ın kendileri için mesele değil bir milli dava olduğunu vurguladı.