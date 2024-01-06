Güney Kıbrıs’ta kayıtlı bulunan ve altın madenciliği alanında faaliyet gösteren bir şirkette büyük hisseye sahip olan bir şirketin Güney Kıbrıs’tan ayrıldığı ve kaydını yeniden Rusya’ya aldırdığı haber verildi.

Meselenin Rus haber ajansı TASS’ın geçen Çarşamba günü yayımladığı bir haberden ortaya çıktığını yazan Fileleftheros gazetesi, bu habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçen hafta ortasında yayımladığı bir kararnameyle, Rusya Federasyonuna transfer olmalarının ardından, deniz aşırı faaliyette bulunan üç Rus şirketi aleyhindeki kısıtlamaları kaldırdığını yazdı.

Bu şirketlerden birinin Rum tarafında kayıtlı bulunan “Wandle Holdings Limited” olduğunu ve bu şirketin “Polyus” isimli altın madenciliği şirketinin hisselerinin yüzde 46,35’ine sahip olduğunu kaydeden gazete, Rus Haber Ajansının haberinde yer alan ifadelere göre “Wandle Holdings Limited’in” 2022 yılının mart ayında kaydını Primorsky bölgesindeki Russky adasına aldırdığını belirtti.

Gazete, Güney Kıbrıs’taki Şirketler Mukayyitliğinde yer alan bilgilere göre, şirketin Güney Kıbrıs’taki kaydının silinmesinin ise kısa süre önce tamamlandığını belirtti.

Haberde, Kremlin’in son yıllarda yayımladığı kararnamelerle yurt dışında kayıtlı bulunan Rus şirketlerin Rusya’ya geri dönmesi için teşvikler sağlamaya çalıştığı kaydedilirken, Güney Kıbrıs’ta kayıtlı bulunan “Fix Price” isimli şirketin de adadan ayrılacağını ifade etti.

Rus elitlerin Güney Kıbrıs ve diğer ülkelerden ayrıldıklarını yazan gazete, Rusların Güney Kıbrıs’tan ayrılmasının geçen yazdan bu yana özellikle dikkat çekici hale geldiğini ekledi.