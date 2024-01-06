Gazze’nin İsrail ordusu tarafından bombalanmasına destek veren Kıbrıs’taki İngiliz askerî üslerine karşı protesto eylemi düzenleniyor.

Haravgi’nin haberine göre “TümKıbrıs Barış Konseyi” İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki operasyonlarına destek vermek için savaş malzemesi taşımak üzere İngiliz üslerinden yapılan “hava sortilerini” kınamak için 14 Ocak Pazar günü saat 11.00’de Ağrotur üssü önünde eylem düzenleyeceğini açıkladı.

Açıklamada “Kıbrıs halkı toprağında, ülke ve bölge halkları için sürekli risk teşkil eden İngiliz askerî üslerini istemiyor, üslerin kapatılmasını talep ediyoruz. Kıbrıs’ın savaş mevzii haline getirilmesini kınıyoruz. Kıbrıs’ın, İngiliz üsleri aracılığıyla Filistin halkına yönelik soykırıma ortak edilmesine son verilmesini istiyoruz” denildi.