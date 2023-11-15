15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Girne'de de kutlandı 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Girne'de de kutlandı


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. Kuruluş Yıldönümü Özel Çekilişi'nde 3 Milyon TL'lik büyük ikramiye  40396 numaralı bilete çıktı.


Bilet yine şanslı Gazimağusa Bayi Bayram  Solak tarafından satıldı.

Haber:Ergün Yahat