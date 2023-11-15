Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. Kuruluş Yıldönümü Özel Çekilişi'nde 3 Milyon TL'lik büyük ikramiye 40396 numaralı bilete çıktı.
Bilet yine şanslı Gazimağusa Bayi Bayram Solak tarafından satıldı.
Haber:Ergün Yahat
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. Kuruluş Yıldönümü Özel Çekilişi'nde 3 Milyon TL'lik büyük ikramiye 40396 numaralı bilete çıktı.
Bilet yine şanslı Gazimağusa Bayi Bayram Solak tarafından satıldı.
Haber:Ergün Yahat
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