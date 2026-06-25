Halkın Partisi Merkezi Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Yusuf Avcıoğlu, küresel piyasalarda petrol fiyatlarının yüzde 35 düşmesine rağmen akaryakıtta indirim yapılmamasını eleştirdi.

Avcıoğlu yaptığı açıklamada, hükümetin zamda gösterdiği hızı indirimde göstermediğini ifade ederek, uluslararası piyasadan ucuz fiyata mal edilen akaryakıtın KKTC'de Orta Doğu'daki savaşın en şiddetli dönemindeki fiyattan satıldığını kaydetti.

Avcıoğlu, bu fiyatlarla halkın cebinden son 13 haftada yaklaşık 596 milyon TL fazladan para alındığını savunarak, “Yükselirken küresel borsayı bahane edip jet hızıyla düğmeye basanlar, fiyatlar düşerken haftalık tüzük incelemelerini hasıraltı ediyor.” dedi.

Sanayinin durma noktasına geldiğini, ulaştırmanın felç olduğunu, vatandaşların arabasına akaryakıt koyarken iki defa düşündüğünü ifade eden Avcıoğlu, vergi ve FİF yükünü iki katına çıkaran bu düzene derhal son verilmesi için Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile hükümete çağrı yaptı.

Yusuf Avcıoğlu, tüzüklerin vatandaşın hakkı olan indirimi verirken de uygulanması gerektiğini belirterek, halkın kötü yönetimin ve bütçe açığının sponsoru olmadığını söyledi.