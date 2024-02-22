Burkina Faso, yapılan düzenlemeyle geleneksel madencilikle elde edilen altın ihracatını durdurdu.

Madencilik Bakanı Yacouba Zabre Gouba, yaptığı açıklamada, madencilik sektörünü kontrol altına almak ve altın gibi değerli madenlerin ihracatını düzenlemek adına önemli adımlar atıldığını ifade etti.

Bu kapsamda geleneksel altın madenciliğinden elde edilen altın ihracatının durdurulduğunu aktaran Gouba, kararın 20 Şubat'ta yürürlüğe girdiğini kaydetti.

Afrika'nın en büyük 4'üncü altın üreticisi Burkina Faso'da madencilik sektörü, devlet gelirlerinin yüzde 14,3'ünü oluşturuyor.

Burkina Faso'da 2021'de 66,8 ton olan altın üretimi, 2022'de yaklaşık yüzde 14 gerileyerek 57,6 ton olarak kayıtlara geçti.

Aktif 12 endüstriyel altın madeni bulunan ülkede, hükümetin, yıllık yaklaşık 10 ton altın elde edilen geleneksel madencilik sektörünü kontrol etmekte zorlandığı biliniyor.

Öte yandan Şubat 2022'de ülkenin güneybatısında geleneksel maden sahasında yaşanan patlamada en az 59 kişi yaşamını yitirmişti.