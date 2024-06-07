Bulgaristan vatandaşları, 9 Haziran'da düzenlenecek genel seçim ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

Eş zamanlı yapılacak iki seçime 20'si parti ve 12'si koalisyon olmak üzere 32 siyasi oluşum, toplam 6 bin 518 aday gösterdi.

Bulgaristan Merkez Seçim Kurulu, 240 üyeli Ulusal Meclise 6 bin 100 milletvekili adayı gösterildiğini bildirdi. Parti ve koalisyonlar, aynı zamanda AP’deki Bulgaristan’ın 17 kişilik kontenjanı için 131’i kadın 418 aday sundu.

AP için 18 yaşından büyük 6 milyon 138 bin, Bulgaristan’daki genel seçim için ise 6 milyon 593 bin kayıtlı seçmen bulunuyor.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, seçmenlerin Türkiye dahil 60 ülkede oy kullanılabileceklerini bildirdi. Yurt dışında seçim organizasyonu için girişimlerde bulunan Bakanlık, Türkiye’de 166 sandık kurulmasını sağladı.

AP seçiminde sadece Bulgaristan'da veya herhangi bir Avrupa Birliği (AB) ülkesinde adresi olan kişiler sandık başına gidebilecek. Bu seçim için tüm AB ülkelerinde, Türkiye dahil diğer ülkelerde ise sadece Bulgaristan'ın diplomatik temsilciliklerinde sandık kurulacak.

Bulgaristan’da ve yurt dışında bir aydır süren kampanya 7 Haziran’da sona erdi. Ülkede “düşünme günü” olarak tanımlanan seçim arifesinde her türlü siyasi propaganda ve etkinlikler yasak olacak.

- Seçmenlerin yüzde 10’u hala kararsız

Seçim öncesi yapılan son kamuoyu araştırmaları oy kullanmaya niyetli olan seçmenlerin yüzde 10’unun hala hangi parti veya koalisyona oy verecekleri konusunda kararsız olduklarını gösterdi.

Anketler, seçim sonrası oluşturulacak 50’nci parlamentonun yapısının 6 siyasi oluşumun temsil edildiği 49’uncu parlamento yapısına benzer olacağını gösteriyor.

Siyasi gözlemciler, toplam seçmen sayısının yüzde 10’unu oluşturan kararsızların olası denge paylaşımını kesinleştireceğini belirtiyor.

- Favori parti GERB

Anketler, katılımın düşük olması beklenen seçimlerde eski Başbakan Boyko Borisov’un lideri olduğu Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin yüzde 24,7’lik oyla ülkenin en büyük siyasi gücü olmaya devam edeceğini gösteriyor.

AB ve NATO yanlısı GERB’in eski koalisyon ortağı olan Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan (PP-DB) ittifakının yüzde 15,4 ile yine ikinci sırada olacağı tahmin ediliyor.

GERB ile PP-DB arasında seçim kampanyaları sırasında esen soğuk rüzgarlar, bu koalisyonun yenilenmesinin zor olacağını gösteriyor.

Ülkenin üçüncü büyük siyasi gücü olan Türk ve Müslümanların çoğunlukta olduğu Hak ve Özgürlükler Hareketinin (HÖH) bu seçimde alacağı oyların yüzde 14’ü aşacağı tahmin ediliyor.

Rusya yanlısı, AB ve NATO karşıtı olan ve diğer siyasi güçlerle diyaloğu bulunmayan Vızrajdane (Yeniden Doğuş) Partisi de benzer oy oranıyla seçimden çıkmayı hedefliyor.

Yeni parlamentoda ayrıca eski komünist partinin çizgisinde siyaset yürüten, Rusya yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ve şovmen Slavi Trifonov’un lideri olduğu Böyle Bir Halk Var (İTN) partisinin de yer alması bekleniyor.

AP seçimi hakkındaki anketler ise GERB partisinin 6, PP-DB’nin 4, HÖH’nin 3, Vızrajdane ile BSP’nin 2'şer milletvekili ile Bulgaristan’ın 17 kişilik AP milletvekili kotasını dolduracağını gösteriyor.

- Seçim sonrası süreç

Bulgaristan’da son üç yılda 6’ncı kez düzenlenecek genel seçim sonrasında hükümet kurma çalışmalarında başta GERB ve HÖH partilerinin etkin rol oynamaları bekleniyor.

Seçim sonuçlarına göre "kurulması zor olacağı tahmin edilen" yeni koalisyon hükümetine yeterli oy desteği bulunmaması ve ülkenin siyasi istikrarsızlık sürecine girmesi durumunda ise Bulgaristan’da bir kez daha erken seçime gidilebileceği değerlendiriliyor.