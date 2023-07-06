Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Bularak sirkat suçlaması ile tutuklanan zanlı Oktay Kevikli mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İsmail Uğurlu olayla ilgili bulguları aktardı. Uğurlu 14 Mayıs 2023 tarihinde saat 10:30 raddelerinde Demirhan'da, KKTC'de turist olarak bulunan Oktay Kevikli’nin Demirhan'da faaliyet gösteren Ercan Petrol tuvaletleri içerisinde, Kırıkkale'de sakin M.C.K’ye ait cüzdanı bularak içerisinden 1900 TL nakit parayı sirkat ettiğini söyledi. Polis aranmakta olan zanlı Oktay Kevikli’nin 5 Temmuz 2023 tarihinde Ercan Hava Limanından çıkış yaptığı esnada tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını ve mesele ile ilgili olarak vermiş olduğu ifadesinde suçunu itiraf ederek yazılı davasına kabul yönünde beyan yaptığını söyledi. Polis zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlının davasında hzır olması maksadı ile statüsünüde dikkate alara teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının davasında hazır olması maksadı ile 20 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.