BU ÜLKENİN KARA YOLLARI DAİRESİ YOKMU..?

Ergün Yahat

Ülkemizde özellikle ana yollarda çöken çukur olan köstebek yuvasına dönen yollar kazalara davetiye çıkarırken devlete seyrüssever ücreti ödeyen vatandaşlar bu ülkenin Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığına bağlı Karayolları Dairesi var çıksınlar yollara müdür personel yollarının halini görsünler bazı çukurlar mayın tarlası gibi, vatandaşlar bir Karayolları Dairesi müdürü vardı iş yapardı.

Dürdane Abi Acı oda hizmet yapardı onuda görevden alındıktan sonra tamamen karayolları ortada yok diye dert yandılar..