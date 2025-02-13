BU KADARIDA PES DOĞRUSU MEZARLIKTA EKİLİ KARANFİLLERİ SÖKÜP ALDILAR

Ergün Yahat

Gazimağusada bu sabah yasanan hırsızlık olayı pes dedirtti Hakan Bayraktar isimli vatandaş bu sabah mezarlığa gittiğinde ailesinin mezarlığında ekili karanfiller topraktan sökülüp çalındı.

Sabahleyin mezarlığa gittiğinde gördüğü manzara karşısında tepkisini sosyal medyadan paylaştı işte o paylasım;

İNSANLIK ÖLDÜ!! KEŞKE BİR FATİHA OKUYAYDIN. BU GÜN MUBAREK GÜN, MEZARDAKİ KARANFİLLERDEN NE İSDEDİN HEPSİNİ SÖKÜP BERTARAF ETTİN. HER KİM İSEN SENİ ALLAH’A HAVALE EDİYORUM O SENİN CEZANI VERİR.