"Bu bardaklar içerdiği plastik nedeniyle sağlık riski taşıyor"

" Sağlık ve Eğitim Bakanlıklarını gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz"

Evrensel Yaşam Haklarını Koruma Derneği Bilim Komitesi, birçok yerde kullanılan, elin temas ettiği kısmı kağıt olan bardakların birçoğunun iç yüzeyinin plastik kaplamadan oluştuğunu kaydetti ve bu bardakların içerdiği plastik nedeniyle sağlık riski taşıdığı uyarısında bulundu.

Bu plastik giydirmelerdeki bisfenol A’nın (sentetik organik bileşik) kanserojen, kısırlık, diyabet, hipertansiyon, çocuklarda nörogelişimsel gelişim problemlerine neden olabileceğini belirten Dernek Bilim Komitesi, özellikle çocuklara bisfenol A içermeyen ürünler kullandırtmak gerektiğini vurguladı ve Sağlık ve Eğitim Bakanlıklarına konuyla ilgili gerekli tedbirleri alma çağrısında bulundu.

Yazılı açıklamasında içeriğin soğuk ya da sıcak olmasının büyük önem taşıdığına; soğuk üründe ambalajdan geçen kimyasal oranı düşükken sıcak içerikte sıcaklık ve kullanım süresi arttıkça zarar riskinin de katlanarak arttığına dikkat çeken Evrensel Yaşam Haklarını Koruma Derneği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bisfenol A vücutta östrojen hormonu gibi hareket ederek östrojen seviyesini artırıp hormonal dengeyi bozabilmektedir. Bu da endokrin sistemin düzgün çalışmasını önleyerek, üreme, sinir, bağışıklık, metabolik ve kardiyovasküler sistemleri olumsuz etkiler. Biz bu yüzden karton bardak denilip geçilmemesini istiyoruz.

İçeriğin soğuk ya da sıcak olması büyük önem taşır; soğuk üründe ambalajdan geçen kimyasal oranı düşükken sıcak içerikte sıcaklık ve kullanım süresi arttıkça zarar riski katlanarak artar. Biz sürekli gün içinde plastik ürünlere maruz kalmaktayız; haftalık bu plastik miktarı bir kredi kartı büyüklüğündedir.

Bir bardaktan ortalama 15 dk sonra 25.000 mikroplastik salınıyor; 3 fincan çay veya kahve için 75.000 küçük plastik parçacığı yutabiliyoruz. Sadece bisfenol A değil, ağır metaller ve zararlı iyonlar da içeriğe geçmektedir. Ve bunlar insan sağlığı için çok zararlıdır. Hamile kadınlar ve çocuklarımız, immün sistemi zayıf olan bireyler bu kimyasallerden çok daha ciddi olumsuz etkilenmektedir. Karton bardakların bu olumsuz etkileri nedeni le cam bardak veya porselen fincanların kullanılması daha yararlıdır. Özellikle çocuklarımıza bisfenol A içermeyen ürünler kullanmamız elzemdir. Tek kullanımlık karton bardaklar içerisindeki kaygan plastik yapı yani bisfenol A sebebi ile maalesef doğaya geri dönüştürülemez bu sebeple çok ciddi çevre kirliliğine de neden olmaktadır. Bu konuda en başta Sağlık ve Eğitim Bakanlıklarımızı gerekli tedbirleri almaları için göreve çağırıyoruz”.