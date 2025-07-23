BRTK Müdürü Özkurt: “Engelsiz Medya yaklaşımının ülkemizdeki öncülerinden olmaktan gurur duyuyoruz”

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) web sitesi www.brtk.net ve mobil uygulaması, uluslararası erişilebilirlik standartlarına uygun şekilde yenilenerek tüm bireylerin bilgiye eşit koşullarda erişimine uygun hale getirildi.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt yaptığı açıklamada; erişilebilirliğin, tüm bireyler için eşitlik ilkesinin temel bir parçası olduğuna işaret ederek, kamu yayıncılığı anlayışı gereği erişilebilirliğin BRTK için bir tercih değil sorumluluk olduğunu belirtti.

“Bayrak Radyo Televizyon Kurumu olarak ‘engelsiz medyanın’ öncüsü olmaktan gurur duyuyoruz” diyen Özkurt, kuruma ait web sitesinin erişilebilirlik standartlarına uygun hale getirildiğini kaydetti.

Özkurt, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun, kamu hizmeti yayıncılığı sorumluluğu çerçevesinde, web sitesini uluslararası erişilebilirlik standartlarına uygun şekilde yenilediğini de vurgulayarak, tüm bireylerin bilgiye eşit koşullarda erişiminin sağlandığını belirtti.

Özkurt, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;

“Erişilebilirlik; yaş, engellilik durumu ya da bireysel farklılık gözetmeksizin herkesin dijital ortamlardan tam ve etkin şekilde yararlanmasını mümkün kılan temel bir insan hakkıdır. BRTK olarak, kapsayıcı yayıncılık anlayışımız doğrultusunda erişilebilir dijital çözümler üretmeyi bir öncelik olarak görmekteyiz.

Bu doğrultuda, görme, işitme, fiziksel veya bilişsel farklılıkları bulunan bireylerin web sitemizde yer alan tüm içerik ve hizmetlerden engelsiz bir şekilde yararlanabilmeleri amacıyla gerekli teknik ve yapısal düzenlemeler tamamlanmıştır.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu olarak, ‘engelsiz medya’ yaklaşımının ülkemizdeki öncülerinden biri olmaktan gurur duyuyor; tüm vatandaşlarımız için eşit, kapsayıcı ve erişilebilir bir yayıncılık anlayışını benimsemeye devam ediyoruz.”