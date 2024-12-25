Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu'nun 61'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesajlar yayımlanıyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Kıbrıs Türk halkının sesi, gözü ve kulağı olan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 61'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını vurguladı.

Çavuş mesajında, 25 Aralık 1963 tarihinde “Bayrak... Bayrak... Bayrak” anonslarıyla yayın hayatına başlayan Bayrak Radyosu'nun, Kıbrıs Türk halkının haklı davasını duyurmak amacıyla çıktığı bu yolda, Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinde birlik ve beraberlik içerisinde kalmasına önemli katkılar sağladığına işaret etti.

O dönemde halkın sesi olan radyonun, bugün Bayrak Radyo Televizyon Kurumu çatısı altında aynı kararlılık ve doğru habercilik anlayışıyla halkın güvenini kazanmayı başardığını ifade eden Çavuş, şöyle devam etti:

“BRTK, kurulduğu günden bu yana Kıbrıs Türk halkının kültürünü, tarihini ve değerlerini gelecek nesillere aktarma görevini başarıyla yerine getirmiştir. Çağın gereklerine uygun şekilde gelişimini sürdüren ve teknolojik yeniliklerle kendini sürekli yenileyen kurum, tarafsız yayıncılığıyla topluma hizmet etmeye devam etmektedir.

Bu vesileyle, BRTK’nın kuruluşundan bugüne emek veren, katkı sağlayan ve aramızdan ayrılan tüm çalışanlarını ve yöneticilerini saygıyla anıyor; halen bu görevi sürdüren ekip üyelerini yürekten tebrik ediyorum. Halkımızı bilgilendirmek, aydınlatmak ve birleştirmek adına özveriyle çalışan BRTK ailesine teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim.”

-TAK Müdürü Gürdallı’nın mesajı

BRT’nin 61’inci kuruluş yıldönümünü kutlayan Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Fehmi Gürdallı, kamu yayıncısı olarak BRT’nin, Kıbrıslı Türklerin aynı zamanda görsel hafızası ve halkın haber alma özgürüğünün sağlanmasında hayati önem taşıdığını kaydetti.

Gürallı, mesajında şunları dile getirdi:

“Değişen ve dönüşen medya, BRT gibi kamu kurumlarına olan ihtiyacı azaltmamış, aksine artırmıştır. BRT gibi köklü kurumlar, dezenformasyon çağında halkın doğru haber için en temel kaynaklarından biridir ve olmaya devam edecektir. Bu vesileyle çalışmalarınızı tebrik eder, başarılarınızın devamını dileriz.”

-Kültür Dairesi Müdürü Zaimoğlu’nun mesajı

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu da, Kıbrıs Türkü’nün sesi Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 61'inci kuruluş yılını kutladı.

Zaimağaoğlu, mesajında, 1963 yılında radyo, 1976 yılında da televizyon yayınlarına başlayan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun, Kıbrıs Türkü’nün sesini dünyaya duyurmasının yanında, Kıbrıs Türkü’nün birbirinin sesini duymasına da imkan sağladığını vurguladı.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun Kıbrıs Türkü’nün en zor en karanlık günlerinde Kıbrıs Türkü’nün içinden doğduğuna dikkat çeken Zaimağaoğlu, “Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, sesi ve ışığıyla Kıbrıs Türkü’ne en imkansız en olanaksız günlerinde bile neler yapabileceğini hatırlatarak güç ve güven veren en kıymetli kurumlarımızdandır” dedi.

-Kamu-Sen Başkanı Atan

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan ise Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 61'inci kuruluş yıl dönümünü kutladığı mesajında, BRTK’nın Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesinde kritik bir rol oynadığını vurguladı.

“Bayrak Radyosu, 1963 yılında zorlu şartlar altında ‘Kıbrıs Türk Mücahidinin Sesi’ olarak yayın hayatına başlamış ve halkımızın sesi olmuştur,” diyen Atan, BRTK’nın sadece bir yayın kuruluşu değil, aynı zamanda Kıbrıs Türkü’nün kültürel mirasını koruyan ve geleceğe taşıyan bir kurum olduğunu belirtti.

Atan, BRTK’nın ulusal ve uluslararası platformlardaki başarılarına dikkat çekerek, “BRTK, her zaman Kıbrıs Türkü’nün haklı davasını en etkili şekilde dünyaya duyurmayı sürdürmüştür,” dedi. Atan ayrıca, kurumun teknolojik gelişmelere uyum sağlayarak yayıncılık alanında önemli adımlar attığını ve toplumun bilgilendirilmesinde öncü bir rol üstlendiğini ifade etti.

Atan, BRTK’nın kuruluşundan bugüne emeği geçen herkese teşekkür ederek, hayatını kaybedenleri rahmetle andı ve kurumun gelecekte de aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarına devam edeceğine inandığını belirtti.