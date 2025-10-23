Brezilya’dan Larnaka Havaalanı’na 21 Ekim tarihinde gelen 23 yaşındaki bir kadının midesinde ve üzerinde uyuşturucu madde tespit edildi.

Haravgi gazetesi, Brezilya’nın Sao Paulo kentinden Katar aktarmalı olarak Larnaka Havaalanı’na gelen 23 yaşındaki bir kadının midesinde ve üzerinde kokain türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini yazdı.

Gazete, genç kadının hastanede çekilen röntgeninde, midesinde 88 gram kokain türü uyuşturucu madde olduğunun görüldüğünü, kadının üzerinde de yarım kiloya yakın aynı maddeden bulunduğunu aktardı.

Hastanede tedavi altına alınan kadın tutuklandı.