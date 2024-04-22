Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 86,29 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 90,75 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 87,29 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,15 azalışla 86,29 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 81,22 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, Orta Doğu'da tansiyonun düşmesiyle birlikte yatırımcıların yeniden piyasa temellerine odaklanması etkili oldu.

Cuma günü, İsrail'in İran'a misilleme saldırısı gerçekleştirdiğine ilişkin haber akışının ardından Brent petrolün varil fiyatı, arzın sekteye uğrayacağı endişesiyle 91 dolar seviyesine yaklaştı. Saldırı sonrası gelen "ılımlı" açıklamalar ise her iki tarafın da daha önce görülmemiş doğrudan saldırılarına rağmen tansiyonun düşmesine ve fiyatların gerilemesine neden oldu.

Yeni haftada, küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerin yol açtığı talep endişeleri, fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlikler sürerken, dolar endeksi 106 seviyesine ulaştı. ABD dolarındaki değer artışı, petrolü, diğer para birimlerini kullanan alıcılar için pahalı hale getirerek alımların azalmasına ve fiyatların aşağı yönlü baskılanmasına neden oluyor.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de ham petrol stoklarındaki artış da zayıf talep endişelerini artırıyor.

Arz tarafında ise ABD'nin, günlük yaklaşık 600 bin varil ihracat kapasitesine sahip Venezuela'ya küresel pazarlara petrol ihraç etmesini sağlayan lisansını iptal ederek tekrar yaptırım uygulaması ve Meksika'nın güçlü iç talep nedeniyle ihracatını kısıtlamaya hazırlanmasına ilişkin haber akışı endişeleri besliyor.

Brent petrolde teknik olarak 86,87 ile 87,40 dolar aralığının direnç, 86,13 ile 85,81 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.