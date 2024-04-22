Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İsrail ordusu içerisindeki ultra Ortodoks askerlerden oluşan Netzah Yehuda taburuna yaptırım uygulamaya hazırlanıyor.

Euronews Türkçe Servisinde yer alan habere göre, bugün alınması beklenen karar, Washington'ın İsrail ordusuna yönelik ilk kez yaptırım uygulayacağı anlamına geliyor.

Ayrıca söz konusu adım İsrail'in Gazze'deki savaşı nedeniyle gün geçtikçe gerginleşen iki müttefik arasındaki ilişkileri daha da gereceği şeklinde yorumlanıyor.

ABD'li yetkililer yaptırım uygulanması beklenen birliğin kimliğini açıklamadı. Ancak İsrailli liderler ve ülke medyası bu birliğin "Netzah Yehuda" olduğunu belirtti.

İsrailli liderler, söz konusu birliğe yaptırım uygulama kararını sert bir dille eleştirdi.

Tel Aviv hükümeti, İsrail'in özellikle de savaşta olduğu bir dönemde alınması öngörülen bu kararı "adaletsiz" olarak nitelendirerek, bu duruma karşı çıkacakları sözünü verdi.

Orduyu ve savaşçılarını savunacağını belirten Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD'nin Batı Şeria'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle İsrail ordusuna bağlı "Netzah Yehuda" taburuna yaptırım uygulamayı planladığı haberlerine ilişkin, "Eğer birileri İsrail ordusunda bir birime yaptırım uygulayabileceğini düşünüyorsa buna karşı tüm gücümle mücadele edeceğim." ifadelerini kullandı.