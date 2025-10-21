Bostancı’da dün, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan bir kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube (CÖŞ) Amirliği Ekibi tarafından şüpheli hareketler sergileyen M.G’nin (E-53) üzerinde ve kullanımında bulunan araçta arama yapıldı.

Aramalarda; içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 3 adet sigara izmariti, içerisinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet cam pipo, içerisinde tütünle birlikte uyuşturucu madde olduğuna inanılan 5 adet kağıt parçası ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet makas bulundu.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma sürdüğü bildirildi.