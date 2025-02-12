Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 yükselişle 9.895,71 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,92 puan ve yüzde 0,13 artışla 9.895,71 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok yüzde 3,98 ile finansal kiralama faktoring kazandırırken, en çok kaybettiren yüzde 0,27 ile spor oldu.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,38 değer kazanarak 9.882,79 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi kararları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerinde temkinli olmayı sürdüreceklerine yönelik açıklamalarıyla karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon ve Fed Başkanı Powell'ın yapacağı sunuma çevrildi.

Analistler, bugün Türkiye’de veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.950 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.800 ve 9.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.