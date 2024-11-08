Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’in "Avrupa Birliğinin (AB), Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) KKTC’yi meşrulaştırma konusundaki tekrarlanan girişimlerini reddettiğine" dair dünkü açıklaması bugün Rum basınında yer aldı.

Fileleftheros gazetesinin “Borrell TDT’ye Bağırıyor” başlıklı haberine göre, Borrell bu çabaların Bişkek’te yer alan zirve toplantısında KKTC’ye gözlemci statüsü verilmesiyle gerçekleştirildiğini belirtti.

Bu çabaların üzücü olduğunu ve TDT’nin birçok üyesinin BM tüzüğüyle güvence altına alınan toprak bütünlüğü ilkesine verdiği güçlü destekle çeliştiğini iddia eden Borrell, AB’nin BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca yalnızca "Kıbrıs Cumhuriyeti"ni uluslararası hukukun öznesi olarak tanıdığını kaydetti.

Borrell’in açıklaması Alithia’da “Borrell: Yalnızca Kıbrıs Cumhuriyeti’ni Tanıyoruz- TDT’nin Çabaları Üzücü”, Politis’te ise “AB’den Yanıt” başlığıyla yer aldı.

-Rum Dışişlerinden Macaristan Dışişleri Bakanı nezdinde girişim

Öte yandan Fileleftheros gazetesi Borrell’in açıklamasına yer verdiği haberde Rum Hükümet sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in dün RİK’e yaptığı açıklamaya da yer verdi.

Gazeteye göre Letimbiotis Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos Macaristan Başbakanı Victor Orban’ın Kırgızistan’da gerçekleştirilen TDT toplantısına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la katılması ve çekilen aile fotoğrafı konusunda Macaristan Dışişleri bakanı nezdinde girişimlerde bulunduğunu söyledi.

Letimbiotis AB’nin kısa süre önce hazırlanan Türkiye’yle ilgili ilerleme raporunda, KKTC’nin TDT'de ileriye götürülmesi çabalarını Türkiye’nin katılımı açısından olumsuz bir unsur olarak addettiği iddiasında da bulundu.