Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu askeri desteği sağlamak için sadece ABD'ye bel bağlanmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Borrell, İtalya'nın Capri Adası'nda düzenlenen G7 ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısının ilk oturumunun girişinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

AB üyesi ülkelerin Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için füzesavar sistemleri göndermesi gerektiğini söyleyen Borrell, "Patriotlarımız var, füzesavar sistemlerimiz var. Onları her ihtimale karşı bulundukları kışlalardan çıkarıp savaşın sürdüğü Ukrayna'ya göndermeliyiz." dedi.

Borrell, AB'nin Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için yardım göndereceğinden emin olduğunu ancak hızlı adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Aksi takdirde Ukrayna'nın elektrik sisteminin yok olacağı uyarısı yapan Borrell, "Ve hiçbir ülke evinde, fabrikalarında, internette, her şeyde elektrik olmadan savaşamaz." şeklinde konuştu.

Borrell, ABD'deki iç siyasetin Ukrayna için yaklaşık 60 milyar dolar değerindeki yardım paketini geciktirmesinden üzüntü duyduğunu dile getirerek, "Sadece ABD'ye bel bağlayamayız. (Kendi) sorumluluğumuzu üstlenmeli ve 'Zaten ABD yapar.' demeyi bırakmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.