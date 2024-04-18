İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, G7 Dışişleri Bakanları toplantısında Orta Doğu’daki gelişmeleri görüşeceklerini, İsrail’e insansız hava araçları ve füzelerle saldıran İran'a yönelik yaptırımları değerlendireceklerini söyledi.

ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, Avrupa Birliği'nin (AB) de katılımıyla dönem başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde uluslararası gündemdeki konuları görüşmek üzere Capri Adası'nda bir araya geldi.

Adada dün akşam konuk mevkidaşlarını karşılayan ev sahibi Bakan Tajani, bu sabah yaptığı açılış konuşmasında, "Biz, dünyanın büyük liberal demokrasileriyiz. Barışı, büyümeyi, istikrarı garanti altına almak için birlikte çalışıyoruz. Bizim gücümüz birlik olmak, değerlerin paylaşımı ve G7'dir." dedi.

G7'nin değerlerin paylaşıldığı bir yer olduğunun altını çizen Tajani, "Bugün, her yerde barışın taşıyıcısı olarak rol oynamak arzusuyla, iyi bildiğimiz uluslararası gündemin en hassas konularını değerlendireceğiz." diye konuştu.

Tajani, ele alacakları konulara dair şunları kaydetti:

"Orta Doğu sorununu mutlaka tartışacağız. Biz, İsrail'in dostuyuz ama gerilimin düşmesini istiyoruz. Hepimiz barış girişiminin taşıyıcılarıyız. Ayrıca İsrail'e yönelik yüzlerce insansız hava aracı ve füze saldırısı için İran'a bir şekilde nasıl yaptırım uygulayacağımızı da görüşmemiz gerekecek. Orta Doğu'nun bir diğer konusu Husiler tarafından tehdit edilen deniz trafiğini, Süveyş ve Kızıldeniz arasındaki ticari trafiği de ele almamız gerekiyor."

Ukrayna konusunun da görüşmelerinin esas alanlarından biri olduğuna dikkati çeken Tajani, "Ukrayna'ya yardım etmek, bizim için barışa yönelik çalışmak anlamına geliyor. Ukrayna’yı desteklemek barış masası hedeflemek anlamı taşıyor ancak Ukrayna kaybederse (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, asla barış masasına oturmayacaktır. İşte bu nedenle bu ülkeye, demokrasi ve uluslararası hukuka saygı değerlerini savunmada yardımcı olmak bizim görevimizdir." ifadelerini kullandı.

Tajani, İtalya açısından Afrika'nın da önem taşıdığını, bu nedenle Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı Moritanya'nın Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Merzuk'un da toplantılarına katılacağını söyledi.

Diğer taraftan, G7 Dışişleri Bakanları toplantısına, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de iştirak etmesi bekleniyor.

Sanayileşmiş ülkelerin oluşturduğu G7 grubu ülkelerinin dışişleri bakanlarının Capri'deki toplantısı, yarınki oturumla ve sonuç bildirisinin yayınlanması ve ev sahibi Bakan Tajani'nin basın toplantısıyla sona erecek.

Bu arada, İtalyan basınında çıkan haberlerde, G7 Dışişleri Bakanlarının bugünkü toplantılarında İran'a yönelik yaptırımlarda, özellikle İHA ve füze yapımına dair malzeme sağlayan sektörler ve firmaların hedefleneceği ifade edildi.