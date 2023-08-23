Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği, Karpaz bölgesinin en önemli geçim kaynaklarından olan ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan harnup hasadının başlamasına rağmen, alım fiyatının belirlenmediğini bildirdi.

Dernek Başkanı Fırat Borak, yaptığı yazılı açıklamada, halkın emeğinin bu kadar "önemsiz" hale getirilmesi ve son zamanlarda ciddi artış sağlayan harnup ekiminin azalmasının bölge adına ciddi sorunlar yaratacağını kaydetti.

Borak, “Hiç vakit kaybetmeden, harnup alım fiyatlarının belirlenmesi gerekir. Buna ek olarak hem mevcut harnupların korunması hem de yeni harnup ağaçlarının dikilmesi desteklenmelidir.

Karpaz bölgesinde üretimin desteklenmesi öncelik olmalıdır. Bu bakımdan yapılması gereken ne varsa erken zamanda hayata geçirilmelidir.” ifadelerini kullandı.