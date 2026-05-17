İskele Makenzi Halk Plajı’nda bugün öğleden sonra boğulma tehlikesi geçiren 67 yaşındaki Emin Seyhun’un yoğun bakımda tedavi gördüğü açıklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, kıyıdan yaklaşık 20 metre içerde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren Emin Seyhun (E-67) denizdeki arkadaşı ve vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı.

Seyhun, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakımda müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.