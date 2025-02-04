Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırıları ve binlerce kişinin zorla yerinden edilmesinin "devam eden bir uluslararası hukuk ihlali" olduğunu bildirdi.

Laurence, AA muhabirinin, "Gazze'de ateşkesin ardından İsrail ordusu, işgali altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki saldırılarını yoğunlaştırdı. Bildiğiniz gibi Gazze neredeyse tamamen yok edildi. İsrail ordusunun Batı Şeria'yı da Gazze'ye dönüştürme riski konusunda endişeli misiniz? Bu olasılığı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yazılı yanıtladı.

"BM İnsan Hakları Ofisi, Batı Şeria'da devam eden kapsamlı (saldırı) operasyon ve bunun hem şiddet hem de yerinden edilme açısından Filistinli topluluklar üzerindeki yıkıcı etkisi konusunda endişelerini defalarca dile getirdi." ifadesini kullanan Laurence, hava saldırıları ve binlerce kişinin zorla yerinden edildiğine dair günlük raporların, uluslararası hukukun devam eden ihlallerini gösterdiğini bildirdi.

Laurance, Cenin, Tubas ve Tulkerim kentlerinde devam eden saldırıların başlangıcından bu yana, İsrail güvenlik güçlerinin 3'ü çocuk 39 Filistinliyi öldürdüğünü kaydetti.

Sözcü Laurance, "İsrail'e uluslararası yasal yükümlülüklerini hatırlatıyor, tüm ölümler dahil uluslararası hukukun tüm ciddi ihlallerini durdurması, bunları soruşturması ve anlamlı bir hesap verebilirlik sağlaması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

- İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği saldırı başlatmıştı.

İsrail, Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak Pazartesi günü Tulkerim'e taşımıştı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyinde yürüttüğü saldırılarda ulaşım, su, elektrik ve iletişim altyapısına zarar veriyor, bölgedeki evleri de yıkıyor.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da saldırıların şiddetini artırdı.

İsrail ordusu, baskınlar, hava saldırıları, sivil yerleşim yerlerini havaya uçurma ve altyapıyı askeri iş makineleriyle tahrip etme ve Filistinlileri göçe zorlamanın yanında farklı eylemlerle Filistinlilerin canına ve malına zarar veriyor.