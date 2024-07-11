Kararı 77'ler Grubu adına sunan Uganda'nın BM Büyükelçisi Godfrey Kwoba, "uluslararası ve bölgesel işbirliği" yoluyla "kum ve toz fırtınalarının olumsuz etkilerini durdurmayı ve azaltmayı" amaçladıklarını söyledi.

​​​​​​​Orta Afrika'dan Kuzey Çin'e kadar etkili olan ve artan toz ve kum fırtınalarına karşı mücadeleyi amaçlayan karar, BM Genel Kurulunda oy birliğiyle kabul edildi.

10 yıllık girişimin bir parçası olarak, BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün etkilenen ülkelerde "sürdürülebilir arazi kullanımı yönetimi, ormancılık, koruma şeridi, ağaçlandırma ve arazi restorasyon programları" gibi uygulamaları teşvik edeceği bildirildi.

"2025-2034 yıllarının Kum ve Toz Fırtınalarıyla Mücadelede BM 10 Yılı" ilan edilmesi kararı kapsamında, erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesinin yanı sıra kum ve tozu fırtınalarının tahmininde önemli olan hava durumu bilgilerinin paylaşılması için küresel işbirliği çağrısında bulunuldu.