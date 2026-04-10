Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Eujin Byun, İsrail'in son saldırılarında Lübnan'da daha önce güvenli kabul edilen bölgeleri vurduğunu bildirerek "Beyrut'ta halihazırda binlerce yerinden edilmiş insanı barındıran yoğun nüfuslu mahalleler de dahil, 10 dakika içinde yaklaşık 100 nokta uyarı yapılmadan vuruldu." ifadelerini kullandı.

Byun, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Lübnan'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in 8 Nisan'da Lübnan'da gerçekleştirdiği ve mevcut çatışmanın en büyük ve en yıkıcı saldırılarının ülkeyi sarstığını kaydeden Byun, halihazırda yerinden edilmiş 1 milyondan fazla kişi dahil, tüm sivillerin her zaman korunması çağrısında bulundu.

Byun, "Beyrut'ta halihazırda binlerce yerinden edilmiş insanı barındıran yoğun nüfuslu mahalleler de dahil 10 dakika içinde yaklaşık 100 nokta uyarı yapılmadan vuruldu. Lübnan Sağlığı Bakanlığına göre, 9 Nisan itibarıyla son saldırılarda 300'den fazla kişi öldü ve 1150'den fazla kişi yaralandı. Arama kurtarma operasyonları devam ederken kayıpların artması bekleniyor." dedi.

Saldırıların artmasının büyük can kayıplarının yanı sıra ev ve mal kayıplarının daha da derinleşmesine yol açtığını kaydeden Byun, daha önce yerinden edilmiş ailelerin bir kez aynı durumu yaşadığını söyledi.

- "İnsani ihtiyaçlar hızla artıyor"

Byun, "Daha önce güvenli kabul edilen bölgeler vuruldu. Bu durum da paniğe yol açtı ve insanları ikinci veya üçüncü kez kaçmaya zorladı. Birçoğu, Beyrut'un ana çıkış yollarındaki trafik sıkışıklığı arasında çocuklarını ve eşyalarını yaya olarak taşıyarak veya arabayla kaçmaya çalışırken görüldü." diye konuştu.

Ülkede birçok köprünün yıkılmasının, Lübnan'ın güneyi ile kuzeyi arasında hareket etmeyi çok daha zorlaştırdığını söyleyen Byun, ülkedeki insani ihtiyaçların hızla arttığını belirtti.

Byun, "Etkilenen insanlara erişim giderek kısıtlanıyor. Yaklaşık 140 bin yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapan 680'den fazla barınak aşırı kalabalık. Lübnan'daki kamu okullarının neredeyse yarısı artık barınak olarak işlev görüyor. Bu da çocukları tekrar okul dışında bırakıyor ve onların korku, endişe ve tekrarlanan yer değiştirmeyle boğuşmalarına neden oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Lübnan'da her 5 kişiden 1'inin yerinden edilmiş olduğunu hatırlatan Byun, BMMYK'nin ülkedeki operasyonlarının sadece yüzde 20'sinin finanse edildiğini kaydetti.

Byun, "Çatışmaların kalıcı olarak sona ermesi artık hayati önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

- İsrail'in Lübnan'a saldırısı

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1888 kişi hayatını kaybetmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.