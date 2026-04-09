DW Türkçe’nin haberine göre Almanya’daki gençlerin yaklaşık yüzde 21’i ‘daha iyi bir yaşam’ için ülkeyi terk etmeyi planladığını söyledi.

Yüzde 41’iyse uzun vadede yurt dışına taşınmayı düşünebileceğini belirtti.

Ankete katılanlar son iki yıldır ekonomisi durgun seyreden Almanya’da ‘ekonomik güvenlik konusunda endişeli’ olduğunu belirtti.

Katılımcılar artan konut maliyeti, yapay zeka karşısında zayıflayan kariyer imkanları ve mali baskıların ‘gençlerin bağımsızlaşmasını zorlaştırdığını’ söyledi.

Araştırmayı yürüten Datajockey Verlag adlı kuşak ve gençlik araştırmalarına yoğunlaşmış yayınevinin kurucusu ve araştırma direktörü Simon Schnetzer, sonuçların son yıllardaki baskıların gençleri ne kadar etkilediğini gösterdiğini söyledi.

Schnetzer’e göre bu baskılar gençlerde stres, tükenmişlik ve geleceğe dair umutsuzluk da yaratıyor.

Gençler nereye gidiyor?

Almanya’nın Federal İstatistik Ofisi verilerine göre Almanya’daki gençler için yurtdışında en popüler istikamet İsviçre. İkincisi sıradaysa Avusturya geliyor.

Avusturya’nın başkenti Viyana, güvenilir kamu hizmetleri ve yüksek yaşam kalitesiyle dünyanın en yaşanabilir şehirleri arasında üst sıralarda.

Danışmanlık şirketi Mercer’ın 2024 Yaşam Kalitesi anketine göre İsviçre’nin en büyük şehri Zürih ilk sırada yer alırken onu Avusturya’nın başkenti Viyana izliyor.