Lula da Silva, ülkenin kuzeydoğusundaki Laranjeiras kasabasında, bir gübre fabrikasının açılışında konuştu.

Washington yönetiminin Brezilya'daki "Comando Vermelho (CV)" ve "Primeiro Comando da Capital (PCC)" isimli 2 suç çetesini "terör örgütü" listesine almasına ilişkin Lula da Silva, "Çocuk gibi, küçük bir muz cumhuriyeti gibi muamele görmeyi kabul etmiyoruz. (Trump) Brezilya'ya gerçekten yardımcı olmak istiyorsa işe Miami'de yaşayan Brezilyalı çete liderlerini iade etmekle başlayabilir." ifadesini kullandı.

Lula da Silva, hâlihazırda organize suçla aktif şekilde mücadele ettiklerini belirterek, "PCC ve CV, büyük şehirlerin varoşlarında yaşayan insanlar için zaten birer terör örgütüdür. Bu yapılar, insanların elindekileri çalıyor ve şiddet yoluyla onları baskı altında tutuyor." dedi.

- Brezilya hükümetinden bildiri: Ulusal egemenlik, müzakereye açık değildir

Lula da Silva'nın konuşmasının ardından Brezilya hükümeti de bir bildiri yayımlayarak, ABD'ye "egemenlik" uyarısında bulundu.

Suç örgütleriyle mücadelede işbirliğine hazır olunduğu belirtilen bildiride, şunlar ifade edildi:

"Suç örgütleriyle mücadeleye yönelik her türlü uluslararası işbirliği memnuniyetle karşılanmaktadır. İlgili ülkelerin yararına olacak ortak çözümler üretmeye hazırız. Ancak egemenliğimize ve ekonomimize saldırmak için bir bahane olarak kullanılacak, yurt dışı kaynaklı keyfi önlemlerin uygulanmasını kabul etmiyoruz. Ulusal egemenlik, müzakereye açık değildir. Brezilya, iç işlerine yönelik her türlü müdahale biçimini reddediyor."

Bildiride, Donald Trump yönetiminin CV ve PCC örgütlerini "terör" listesine alma kararının Brezilya'nın bu yapılarla mücadelesini zayıflatabileceği belirtilerek, "Müzakere edilmeden alınan tek taraflı önlemler, suçlulara karşı yürütülen mücadeleyi zayıflatabilir ve suçla hiçbir ilgisi olmayan insanların hayatını tehlikeye atabilir. Ayrıca emniyet güçleri arasındaki bilgi paylaşımı kapasitesini de azaltabilir." değerlendirmesinde bulunuldu.