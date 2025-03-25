Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başlatması ve "tahliye emirleri" vermesinin ardından yaklaşık 124 bin kişinin tekrar yerinden edildiğini bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'in en son Refah'ta verdiği "tahliye emrinin" ardından Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 14'ünün "yasaklı bölgeye" dönüştüğünü aktaran Dujarric, saldırıların ardından sadece birkaç günde yaklaşık 124 bin kişinin yerinden edildiğini kaydetti.

Dujarric, insanların yürüyerek El-Mavasi bölgesine doğru gittiğini ve hastanelere sığınmaya çalıştığını ifade etti.

Su ve hijyen hizmetlerinde de büyük sorun yaşandığını aktaran Dujarric, insanların bazen günlerce ellerini bile yıkayacak su bulamadığını belirtti.

Dujarric, İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başlatmasının ayrıca eğitim faaliyetlerinin de hemen hemen tümünün askıya alınmasına sebep olduğunu, geçen hafta 3 okulun da saldırılar nedeniyle zarar gördüğünü duyurdu.