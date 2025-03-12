Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Suriye'nin sahil kesimindeki yaşanan "şiddet olayları" için hesap verilebilirlik çağrısında bulunarak, yetkili makamların "bağımsız soruşturma komitesi kurma" duyurusunu memnuniyetle karşıladığını belirtti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, Suriye'de şiddet olaylarının artmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'nin sahil kesiminde 6 Mart'tan bu yana yaşanan şiddetin üzücü boyutuna dair haberler gelmeye devam ettiğini dile getiren Al-Kheetan, "BM İnsan Hakları Ofisi şu ana kadar 111 sivilin öldürüldüğünü belgeledi ancak doğrulama süreci sürüyor. Öldürülen gerçek insan sayısının önemli ölçüde daha yüksek olduğuna inanılıyor." dedi.

Al-Kheetan, belgelenen ölümlerin mezhepsel temelde ve Tartus, Lazkiye ile Hama illerinde olduğunu belirterek, bu eylemlerin kimliği belirsiz silahlı kişiler, geçici hükümetin güvenlik güçlerinin desteklediği iddia edilen silahlı grupların üyeleri ve devrik Beşşar Esed rejimiyle ilişkili unsurlar tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

"6-7 Mart tarihlerinde, eski hükümetin güvenlik güçleriyle bağlantılı olduğu bildirilen silahlı kişiler ayrıca Lazkiye, Tartus ve Baniyas'taki çeşitli hastanelere baskın düzenledi. Bunlar, geçici hükümet yetkililerinin güvenlik güçleri ve bağlantılı silahlı gruplarla çatıştılar." diyen Al-Kheetan, bu saldırıların, hasta, doktor ve tıp öğrencileri dahil onlarca sivilin ölümüne ve hastanelerin hasar görmesine neden olduğuna işaret etti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün, tüm bu suçlar için hesap verilebilirlik çağrısında bulunduğunu söyleyen Al-Kheetan, Türk'ün, yetkili makamların bağımsız bir soruşturma komitesi kurma duyurusunu memnuniyetle karşıladığını sözlerine ekledi.

-AB Yüksek Temsilcisi Kallas

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da konuya ilişkin açıklamasında, "Son günlerde şahit olduğumuz vahşet kabul edilemez ve durumun ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor. Bunlar tekrar etmemeli. Sorumlular yargı önüne çıkarılmalı." ifadesini kullandı.

- Fransa

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot ise Mecliste yaptığı konuşmada, "Suriye yargısı, Alevi ve Hristiyan sivillerin maruz kaldığı vahşetin sorumluları cezalandırmadıkça, bu ülkeye yönelik ek yaptırımların kaldırılmasını kabul etmeyeceklerini" söyledi.