Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi'nin başlamasıyla eş zamanlı olarak Gazze Şeridi'nde bir grup Filistinli aktivist ve sanatçı, İsrail'in iki yıl boyunca uyguladığı ekokırıma (ecocıde) duvar resmiyle dikkati çekti.

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) dün Brezilya'nın kuzeyindeki Para eyaletinin başkenti Belem'de başladı. Dünyanın bir ucunda İklim Zirvesi yapılırken Filistinli sanatçılar ile aktivistler de İsrail'in Gazze'de uyguladığı ekokırıma dikkat çekmek için boya ve fırçaya sarıldı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde düzenlenen etkinlikte bir duvara "gri renkli yıkıntıların, molozların, bombardıman sonrası gökyüzüne yükselen kara dumanların ortasında yeşermiş bir ağaç" resmedildi ve altına da "COP30 ve ECOCIDE" yazısı yazıldı.

- Gazze'deki ekokırımın boyutları

Etkinliğine katılan Han Yunus Belediye Başkanı Ala el-Batta, dünyanın İklim Zirvesi için toplandığı bir zamanda Gazze'deki ekokırımı anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Gazze'deki yıkımın ve acının büyüklüğünü, insanlara karşı uygulanan soykırım gibi çevreye karşı da bir ekokırım yapıldığını vurgulayan Batta, "Soykırımdan, 80 bin insanın ölümünden, 200 bin kişinin yaralanmasından, 10 binlerce esirden çok bahsettik. 300 bin ev tamamen yıkıldı. Bu sayıların her biri çok büyük ve önemli ama bunlara odaklandığımız gibi ekokırıma da odaklanmalıyız." dedi.

Batta, çevresel yıkımın boyutlarını şu şekilde özetledi:

"Gazze'de 1 milyon zeytin ağacı yok edildi. Gazze'nin yüzde 35'i ekilebilir tarım arazisiydi. Bu sayı yüzde 4'e düştü. 120 kilometrelik bir alanda ekim yapılırken bu sayı 1,2 kilometreye düştü. Çünkü bu arazilerin çoğu artık çadırlarla dolu.

Çevreyi ve insanı tehdit eden savaş kalıntısı 20 bin patlayıcı maddeden bahsediyoruz. 1 milyon zeytin ağacının yanı sıra farklı türlerden yine 1 milyon meyve ağacı da yok edildi. Hayvancılık yok edildi. İsrail, yüz binlerce hayvan girişini de engelledi ve Gazze'de ciddi anlamda et krizi yaşandı. Balıkçılığa da büyük darbe vuruldu ve balıkçıların denize açılması engellendi."

- Gazze'de tarım yapılan alanlar İsrail'in kontrolünde

Ateşkesin imzalanmasıyla İsrail ordusunun kısmen geri çekildiğini ama Gazze'nin yüzde 50'sinin hala İsrail'in kontrolünde olduğunu söyleyen Batta, işgal altındaki bu bölgelerin Gazze'de tarımın yapıldığı alanlar olduğunu vurguladı.

Batta, "Han Yunus, Refah, Gazze, Beyt Lahiya kentlerinin doğusu, bütün bu araziler sebze ve meyvenin ve Gazze'nin dünyaca ünlü çileklerinin yetiştirildiği yerlerdi. Ama bu araziler tamamen tahrip edildi. Yaşam çarkının yeniden dönmeye başlaması için İsrail ordusunun bu arazilerden çekilmesi gerekiyor." diye konuştu.

- Gazze'nin ciğerleri "küle" döndü

Etkinliğe katılan Filistinli sanatçı Muhammed el-Mağari (41), çizdikleri duvar resmiyle Gazze'de yaşanan soykırımı çok basit bir şekilde de olsa anlatmak istediklerini aktardı.

Soykırımın hayatın her alanını, özellikle de çevreyi ve ağaçları etkilediğini dile getiren Mağari, "Gazze'nin ağaçları artık külden ibaret. Bu resimle, tüm dünyaya Gazze'deki çevresel yıkımın boyutlarını göstermek istedik." dedi.

Mağari, uluslararası topluma Gazze'de tarım, yeniden üretim ve yeniden imar için destek çağrısında bulundu.

- "Bugün Gazze'de karbondioksit ve ölüm soluyoruz"

"Hiroşima'ya atom bombası atıldığında tarım arazilerine verilen zararı gördük. Bize bu bombadan daha büyüğü atıldı." diyen Mağari, toprağın ve tarımın ıslahı için büyük uluslararası ekiplere ihtiyaç olduğunu belirterek çevre ve tarım ekiplerinden, hastalıklar yayılmadan önce Gazze'nin toprağını kurtarmalarını istedi.

Mağari, "Bütün bu yıkımdan sonra Gazze'nin oksijeni azaldı. Bugün Gazze'de karbondioksit ve ölüm soluyoruz." şeklinde konuştu.

- İsrail Gazze'de yetiştirilen tüm ürünleri yok etti

Aktivistler ile sanatçıların duvar resmi etkinliğini seyreden Şükriye Ebu Dakka (70) da Gazze'nin ağlanacak halde olduğunu söyledi.

İsrail ordusunun Gazze'de yetiştirilen tüm ürünleri yok ettiğini dile getiren yaşlı kadın, yiyecek bir şey bulamadıklarını söyledi.