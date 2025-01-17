ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de ateşkesin uygulanmasına Pazar günü başlanacağından emin olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığı’nın günlük basın brifingindeki veda konuşmasında, İsrail'in Hamas'ı geri adım atmakla suçlayarak anlaşmanın onaylanacağı kabine oylamasını ertelemesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Blinken, “Uygulamanın dediğimiz gibi Pazar günü başlayacağından eminim ve beklentim de bu yönde” dedi.

Blinken, ateşkes ve rehine anlaşmasının Pazar günü kesinlikle yürürlüğe girmesini beklediğini söyledi; “Bu kadar zorlu ve gergin geçen bir süreçte, bir müzakerede yarım kalmış bir iş olması çok da şaşırtıcı değil. Bu yarım kalmış işi tamamlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Biden'ın Ortadoğu özel temsilcisi Brett McGurk ve Katarlı yetkililerle sabah saatlerinde telefonda görüştüğünü kaydeden Blinken, “Sürecin ilerlediğinden ve Pazar günü anlaşmanın uygulanmaya başladığını göreceğimizden çok eminim” diye konuştu.