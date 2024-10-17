Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'in, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde bir araya geldiği gayri resmi görüşmenin sonuçlarını değerlendirerek, görüşmelerin devam edecek olmasının önemli olduğunu vurguladı.

BKP tarafından yapılan açıklamada, görüşmelerin garantörleri de kapsayacak şekilde devam edecek olmasının olumlu yönde atılmış bir adım olduğu kaydedildi.

"Görüşmelerin Genel Sekreter Antonio Guterres’in himayesinde devam edecek olmasının federal çözüm modelinin ana çerçeveyi oluşturmasını garanti altına aldığı” savunulan açıklamada, “iki devletli çözüm modeli gibi önerilerin zemin bulmasının mümkün olmadığı” ileri sürüldü.

Açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonia Guterres’in iki toplum liderine yeni kapıların açılması gibi güven yaratıcı önlemler sunarak kabul ettirmesinin, sorunun çözümüne yardımcı olacağı da belirtildi.