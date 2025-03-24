Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Halk Dansları Topluluğu'nun, tiyatro ve halk danslarını harmanlayarak sahnelediği “Bizim Oğlan ve Komşunun Kızı” oyunu turnesini tamamladı.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesinden verilen bilgiye göre, Mustafa Uluçınar ve Tahir Kaptanoğlu’nun yazdığı “Bizim Oğlan ve Komşunun Kızı” oyununu Gazimağusa, Güzelyurt, Alayköy ve Lefkoşa’da sahneleyen ekip beğeni topladı.

Genel yönetmenliğini Tahir Kaptanoğlu, sanat yönetmenliğini Osman Bulun’ün üstlendiği oyunun izleyicilere, Kıbrıs kültüründe geçmiş yıllarda yaşanan aşkları, düğünleri, örf ve adetleri hatırlattığı; gelenek ve görenekleri yansıttığı belirtildi.