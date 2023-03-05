“Doğru aşı uygulaması ile kadın ve erkeklerde virüsün kansere yol açma oranı %90 kadar azaltıldı”

“HPV aşısının 11-18 yaş kızlarda ve hatta erkeklerde zorunlu tutulması ve ulaşılabilirliğinin artırılması önemli”

Biyologlar Derneği, HPV-İnsan Papilloma Virüsü’nün dünyada en sık rastlanan cinsel yolla bulaşan hastalıklardan olan rahim ağzı kanserine neden olan virüs olduğunu belirterek, bu virüsle mücadelede HPV aşısının ulaşılabilirliğini artırmasının halk sağlığı açısından önemine işaret etti ve ücretsiz HPV aşısının herkesin hakkı olduğunu vurguladı.

Dernek, ABD ve İngiltere’de yapılan araştırmalar sonucu doğru aşı uygulaması ile kadın ve erkeklerde virüsün kansere yol açma oranının yüzde 90 kadar azaltıldığına işaret ederek, HPV gibi önemli bir virüsün mücadelesinde, HPV aşısının 11-18 yaş kızlarda ve hatta erkeklerde zorunlu tutulmasının ve ulaşılabilirliğinin artırılmasının halk sağlığı açısından önemli olduğunu belirtti.

Biyologlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Benan, 4 Mart Dünya HPV (İnsan Papilloma Virüsü) Farkındalık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Benan, mesajında, “HPV– Human Papilloma Virus, 100’den fazla türü bulunan ve bugün Dünya’da en sık rastlanan cinsel yolla bulaşan hastalıklardan olan rahim ağzı kanserine (serviks kanseri) neden olan virüstür. Bilim insanlarının araştırmalarına göre dünya üzerinde yaşayan insanların büyük bir çoğunluğu bu virüs ile hayatının bir evresinde karşılaşıyor” ifadelerini kullandı.

- HPV 16 ve HPV 18 rahim ağzı hücrelerini hedef alarak kansere yol açabiliyor

Kadınlarda en sık görülen meme, akciğer ve kolon kanser türlerine rahim ağzı kanserinin de dahil olduğunu belirten Benan, “Bağışıklık sistemimiz virüsün bazı türlerini biz farkında olmadan kendisi elimine edebilirken, HPV 16 ve HPV 18 rahim ağzı hücrelerini hedef alarak kansere yol açabiliyor” dedi.

Benan, cinsel yolla buluşan bu virüsün ağız, boğaz, penis, vajina ve anüs teması ile bulaşabileceğine, kadınlarda ve erkeklerde farklı kanser çeşitlerine yol açabileceğine işaret ederek, “Virüsün vücudumuzun sağlığı üzerindeki negatif etkileri çok fazla ve bu etkileri azaltabilen tedavi yöntemleri insandaki negatif etkilerle mücadele edebilirken virüsün kendisi ile mücadele edemiyor” dedi.

- “Doğru aşı uygulaması ile kadın ve erkeklerde virüsün kansere yol açma oranı %90 kadar azaltıldı”

“Yetişkin kadınlar düzenli yapılan SMEAR testleri ile virüsün erken teşhisini kontrol etmeye çalışıyor” diyen Benan, şöyle devam etti:

“Fakat, HPV için daha etkili bir korunma yöntemi mümkün mü? SMEAR testinde kanser teşhisi yapılan bir kadın önceden önlem alabilir miydi? Dünya’da HPV’den korunmak için aşı vardır. Farklı ülkelerde 11-18 yaş arası kız çocuklarına ve hatta erkek çocuklarına bu aşı sağlık bakanlığı tarafından ücretsiz olarak sağlanmaktadır. ABD ve İngiltere’de yapılan araştırmalar sonucu, doğru aşı uygulaması ile kadın ve erkeklerde virüsün kansere yol açma oranı %90 kadar azaltılmıştır. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre 2006 yılında tüm dünyada 510.000 yeni rahim ağzı kanseri tanı almış ve 288.000 kadın ölmüştür. Gelişmiş ülkelerde de kanseri tarama programlarının varlığına karşın rahim ağzı kanseri halen önemli bir sağlık sorunu olarak gündemdeki yerini korumaktadır.”

-“HPV aşısının 11-18 yaş kızlarda ve hatta erkeklerde zorunlu tutulması ve ulaşılabilirliğinin artırılması önemli”

Benan, açıklamasında devamla, “KKTC gibi gelişmemiş ülkelerde daha büyük risk taşıyan hastalığın aşısı 2-3 doz şeklinde belirli aralıklarla yapılması gerekir ve tüm dozlar tamamlandığı zaman etkisini gösterir. Fakat bazen maddi bazen de bilinçsizlik nedeni ile ulaşılması imkansız olabiliyor. İnsanların sağlıklı bir çevre haklarının yanında yaşadığı ülkenin vatandaşlarına HPV gibi önemli bir virüsün mücadelesinde, HPV aşısının 11-18 yaş kızlarda ve hatta erkeklerde zorunlu tutulması ve ulaşılabilirliğini artırması halk sağlığı açısından çok önemlidir. Ücretsiz HPV aşısı herkesin hakkıdır!” ifadelerini kullandı.