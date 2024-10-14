Biruni Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Kafkaslı, gebelikten en az 3 ay önce Folik Asid kullanımının bebeklerde "ayrık omurga hastalığı" olarak bilinen Spina Bifida gelişimini yüzde 70 önleyebildiğini bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Spina Bifida hastalığı bebek henüz anne karnındayken oluşuyor ve omurgayı oluşturan kemiklerin birleşmemesi sonucu ortaya çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kafkaslı, Spina Bifida hastalığının Türkiye'de binde 2 ila 3 doğumda bir görüldüğünü ve yaklaşık her yıl 2 bin 500 ila 3 bin 500 bebeğin bu hastalıkla doğduğunu belirtti.

Gebelik sırasında ve öncesinde en az 3 ay folik asit kullanımının Spina Bifida gelişimini yüzde 70 oranında önlediğini vurgulayan Kafkaslı, "Folik asitin aktif formu olan L-5 MTHR (Metil Folat) içeren takviyelerin günde 0,4 ila 0,8 mg tüketilmesi önlemede etkin doz. Eğer önceden tanısı olan bebek doğumu varsa doz günde 4mg olmalıdır. Ayrıca folik asit ile zenginleştirilmiş ekmek, makarna gibi unlu gıdalar Spina Bifida oluşumunu yüzde 24 oranında azaltabilir." açıklamalarında bulundu.

Kafkaslı, gebelik sırasında bebek anne karnında iken ameliyatla açıklığın kapatıldığını da vurgulayarak, "Bebeğin ameliyatı ilk 72 saat içinde yapılmalı. Ameliyat tam tedavi sağlamasa da burada amaç bebeğin yürüyebilmesini sağlamak. Sinir hasarına bağlı olarak yürüme, idrar yapma ve barsak fonksiyon bozukluğu sorunları sıklıkla ortaya çıkan sorunlar ancak ameliyat sonrası fizik tedavi uygulamaları ile şikayetler azaltılabilir." ifadelerini kullandı.