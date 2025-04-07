Merkezden verilen bilgiye göre, AB tarafından finanse edilen ve tamamen ücretsiz olan eğitimler, çocukların farklı kültürlerle tanışmalarına imkân sağlayacak.

Açıklamada, Dante Alighieri Society Cyprus eğitmenleri tarafından verilecek olan eğitimlerin, iki farklı yaş grubuna özel olarak tasarlandığı ve interaktif, eğlenceli bir öğrenme deneyimi sunacağı belirtildi.

AB Bilgi Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve 45 dakika sürecek Grup 1 (6-8 yaş arası) eğitimleri 12, 19 ve 26 Nisan tarihlerinde saat 10.00'da; Grup 2 (9-11 yaş arası) eğitimleri ise aynı tarihlerde saat 11.00'de başlayacak.