“Birlik içinde, istikrarla yola devam ediyoruz”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, bayramın son gününde Girne'de halk ve partililerle bayramlaştı. Üstel, birlik içinde, istikrarla yola devam ettiklerini vurguladı.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Üstel, UBP Girne İlçe Binası’nda eşi Zerrin Üstel, bakanlar ve milletvekilleriyle birlikte bayram tebriği kabul etti.

Bayram süresince her bölgeyi ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştuklarını belirten Ünal Üstel, yoğun katılım ve ilginin, kendilerine daha da güç kattığını söyledi.

Üstel “Hizmetlerimizin, çabalarımızın karşılığını gördükçe moral ve motivasyonumuz daha da artıyor. Devletimiz için, ülkemiz için kararlılıkla, doğru politikaları uygulamaya devam edeceğiz.” dedi.

Bölgesel ziyaretlerde, partilinin heyecanı ve istikrar talebinin kendileri için en büyük motivasyon olduğunu vurgulayan Ünal Üstel, şöyle konuştu:

“Bayramın son gününü Girne’ye ayırdık. Her bölgede olduğu gibi Girne’de de partilimizin yoğun ilgisini, samimi desteğini bir kez daha gördük. Birliğimiz, beraberliğimiz sürdükçe, partimizin ve hükümetimizin uygulayıcı gücü de artacaktır.”