İsrail dün, Yemen'de İran'a bağlı Husi grubuyla bağlantılı hedefleri vurduğunu ve bunların arasında Sana'daki uluslararası havaalanının da bulunduğunu açıkladı.

Şarku’l Avsat’ın Husilere bağlı medyadan aktardığına göre saldırıda en az altı kişi öldü. BM Genel Sekreter Sözcüsü düzenlediği basın brifinginde “İsrail'in bugün Sana Uluslararası Havaalanı, Kızıldeniz limanları ve Yemen'deki enerji santrallerine düzenlediği hava saldırıları özellikle endişe vericidir” dedi ve bölgede gerilimin daha da tırmanma potansiyelinden duyduğu endişeyi dile getirdi.