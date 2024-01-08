Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci ve Kıbrıs Genç TV Haber Merkezi personeli, Türk Ajansı Kıbrıs’ı (TAK) ziyaret etti.

Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci’ye ziyaretleri sırasında Haber Müdürü Tügen Burağan, program yapımcısı Muazzez Gazihan ve haber editörü ve sunucusu Yağmur Çal eşlik etti.

TAK Müdürü Gürdallı, Ertan Birinci’nin Kıbrıs Türk Basınında bir duayen, Kıbrıs Genç TV’nin de bir öncü olduğunu söyleyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gürdallı, Türk Ajansı Kıbrıs’ın bir devlet kurumu olduğunu ve her zaman halka ve ülkedeki basın kuruluşlarına hizmet vermek için çaba harcadığını vurguladı.

Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci de ziyarette yaptığı konuşmada, Türk Ajansı Kıbrıs’ın Kıbrıs Türk basınının gözbebeği ve merkezi olduğunu söyleyerek, 50’nci yılında ajansa emek vermiş olan herkese teşekkür etti.

Özelde Kıbrıs Genç TV ve First FM, genelde ise tüm basın yayın organlarının Türk Ajansı Kıbrıs’tan önemli fayda sağladığını dile getiren Birinci, Türk Ajansı Kıbrıs’ın, Kıbrıs Türkü’nün sesini duyurma yolundaki önemine de değindi.

Ziyaret sırasında Türk Ajansı Kıbrıs Müdürü Fehmi Gürdallı, Ajans’ın fotoğraf arşivi çalışması sırasında ortaya çıkan, Gazi Yüksel tarafından 1987’de çekilen ve dönemin Galatasaray teknik direktörü olan Alman Jupp Derwall’in KKTC ziyareti sırasında Ertan Birinci ve Hasan Hastürer ile birlikte yer aldığı fotoğrafı da hediye etti.