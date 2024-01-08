Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Türkiye’deki hastanelerden temin edilen sağlık raporlarını sahteleyerek, KKTC’de muhaceret sistemine girerek, oturma izni alan üniversite öğrencileri Berkay Yıldırım ile Samet Azboyu bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Kemal Özkılıç olguları aktardı.

Polis memuru, Berkay Yıldırım ile Samet Azboyu’nun Türkiye’den temin edilen sağlık raporunu PFD formatına getirdiğini, Azboyu’nun ise tarihlerini değiştirip, muhaceret sistemine kaydettiğini açıkladı. Polis, zanlıların cep telefonlarında yapılan incelemede raporla ilgili mesajların tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 20’er bin TL nakit teminat yatırmaları, birer kefilin 250’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.