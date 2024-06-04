Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekiplerinin kontrolü sonucu ülkeye kadar yaşadıkları tespit edilen Pakistan uyruklu Noman Ali ile Mohsin Abrar tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Kadir Çetin mahkemede olguları aktardı. Polis, 3 Haziran 2024 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Lefkoşa'da, otobüs terminali bölgesinde devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekiplerinin yapmış olduğu muhaceret kontrolünde Pakistan uyruklu Noman Ali’nin 25 Eylül 2022 tarihinden itibaren toplam 617 gün ve Mohsin Abrar’ın 9 Kasım 2023 tarihinden itibaren toplam 203 gündür KKTC'de ikamet izinsiz kaldıklarının tespit edildiğini söyledi. Polis, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret bölümünden yapılan soruşturma neticesinde ifade temin edildiğini belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların serbest kalması halinde KKTC'de İzinsiz İkamet Etmek suçunu işlemeye devam edeceklerini kaydeden polis, davaları görüşülünceye deyin Merkezi Cezaevinde tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, ikamet izinsiz suçunun 6 aya kadar hapis öngören ve gün geçtikçe yaygınlaşan bir suç olduğunu belirterek, zanlıların 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.