Kıbrıslı Türklerin az bilinen bir dönemine ışık tutan “Bir Sır Adam-İlter Kırmızı” kitabının imza günü yarın Dome Hotel’de yapılıyor.

Girne Düşünce Derneği tarafından düzenlenecek etkinlik saat 19.30’da başlayacak.

Kitapta anılarını belgelerle ortaya koyan İlter Kırmızı’nın da katılacağı etkinlikte, kitabın yazarları Güven Uludağ, Koral Özkoraltay, Osman Kırmızı tarafından kitabın yazım süreci ve sonrasındaki tartışmalar da konuşulacak.

Türk Mukavemet Teşkilatı merkez kadrolarında çalışan İlter Osman Kırmızı’nın sözlü anlatımlarının belgelerle desteklendiği “ Bir Sır Adam İlter Kırmızı” kitabı, Kıbrıslı Türklerin az bilinen bir dönemine ışık tutuyor.

“Bir Sır Adam İlter Kırmızı” kitabı özellikle 1963 Aralık ayında başlayan toplumlararası çatışmalar döneminde TMT’nin en gizli birimlerinden biri olan Boz Oymak’ın, silah ikmali, casusluk ve Kıbrıslı Rumların yaşadığı bölgelerde gerçekleştirilen eylemleri belgeleriyle ortaya koyan bir sözlü tarih çalışması niteliğinde.

Girne Düşünce Derneği ev sahipliğinde gerçekleştirilecek etkinliğe tüm halk davet edildi.