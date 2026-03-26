Kamu Çalışanları Birliği Sendikası (BİR-SEN), hayat pahalılığı ödeneğinde yapılmak istenen düzenlemeyi kabul etmediğini açıkladı.

Sendika Kurucu Başkanı Nihan Arifoğlu Güneyli yaptığı yazılı açıklamada, savaşın etkileri henüz ülkeye yansımamışken benzine iki kez ve dün bir kez daha zam yapılmasının “savaşın arkasına saklanmak” olduğunu ileri sürdü.

Üç ay hayat pahalılığı verilip, dokuz ay verilmemesine ilişkin düzenleme hakkında halkı ve sendikaları ikna çalışmalarına başlandığını savunan Güneyli, bunun “oyun” olduğunu iddia etti. Güneyli, “Hükümet, ‘bundan sonra hiç zam olmayacaktır’ diyememiştir” ifadesini kulandı.

Hal böyleyken dar gelirlinin durumunun daha da kötüye gideceği görüşünü belirten Güneyli, açıklanan tasarruf tedbirlerinin ise resmi olarak uygulanmadığını öne sürdü, bunu “samimiyetsizlik” olarak niteledi. Güneyli, sendikanın, gereksiz kamu harcamalarına ilişkin önerilerinin dikkate alınmadığını da savundu.

BİR-SEN’in “Göç Yasası” diye nitelendirilen 47/2010 sayılı yasa kapsamındaki çalışanları temsil etmek amacıyla kurulduğunu ifade eden Güneyli, hayat pahalılığı ödeneğinde yapılmak istenen düzenlemeyi kabul etmediklerini açıkladı.

Konuyla ilgili Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin 27 Mart’ta yapılacak olan toplantısına bütün sendikaların davet edildiğini ancak BİR-SEN’in davet edilmediğini kaydeden Güneyli, sendikanın Meclis’e başvuruda bulunarak, komite toplantısında yer almak istediğini kayıtlara geçirttiğini ifade etti.

Güneyli, bir hukuk devletinde azınlığın da temsil hakkının korunması gerektiğini belirterek, “ayrımcılık” yapılmamasını istedi.