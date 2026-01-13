Kamu Çalışanları Birliği Sendikası ( BİR-SEN) Kurucu Yönetim Kurulu, kamu maaşlarında hayat pahalılığı artışının gelir düzeyine göre farklılaştırılmasına yönelik açıklamaların somutlaştırılmasını talep etti.

Sendikadan yapılan açıklamada, bu yaklaşımın özellikle “Göç Yasası” olarak bilinen 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası çerçevesinde çalışanların adalet talepleriyle örtüştüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Başbakan Sayın Ünal Üstel’in kamuoyuna yansıyan ve kamu maaşlarında hayat pahalılığı artışının gelir düzeyine göre farklılaştırılması yönündeki açıklamalarını dikkatle takip etmiş bulunuyoruz. ‘Az maaş alana çok hayat pahalılığı, çok maaş alana az hayat pahalılığı’ şeklinde ifade edilen bu yaklaşım, özellikle göç yasasına tabi çalışanların yıllardır dile getirdiği adalet talebiyle örtüşmektedir. Göç Yasası kapsamında çalışan kamu emekçileri, mevcut sistemde hayat pahalılığı artışlarının eşit oranlı uygulanması nedeniyle reel gelir kaybına en fazla uğrayan kesim haline gelmiştir.”

Başbakan tarafından dile getirilen bu ilkeyi doğru, gerekli ve gecikmiş bir adım olarak niteleyen sendika, yaklaşımın sadece bir temenni olarak kalmamasını, açık ve bağlayıcı bir yasal düzenleme ile ivedilikle hayata geçirilmesini talep etti.