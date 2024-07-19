Yeni celp mensubu bir RMMO komandosu daha dün “ciddi sıcak çarpması” semptomlarıyla Lefkoşa Rum Genel Hastanesi Yoğun Bakım servisine kaldırılarak solunum cihazına bağlandı.

Fileleftheros, bunun bir haftadan kısa süre içerisinde yaşanan ikinci olay olduğuna dikkat çektiği haberinde, saat 16.00 sıralarında baygınlık geçiren RMMO komandosunun ilk önce birlik revirine kaldırıldığını, komaya girdiği için saat 18.00’de Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’ne nakledildiğini, ilgili açıklamanın Rum Savunma Bakanlığı’ndan saat 20.00’de geldiğini yazdı.

Habere göre, daha önce rahatsızlanan ve şu anda Fransa’daki bir ihtisas merkezinde tedavi edilen ilk RMMO komandosunda olduğu gibi, ciddi sıcak çarpması belirtileri gösteren komando, bir dizi tetkikten geçirildi.

Sağlık durumu kritik olarak nitelendirilen RMMO komandosunun, yüksek ateşi olmasının özellikle kaygı yarattığına dikkat çekildi.

Gazete Rum tarafındaki birçok doktorun, sosyal medya hesaplarından, yeni celp mensuplarının son günlerde meteoroloji dairesinin sarı alarm verdiği, aşırı yüksek hava sıcaklığı altında eğitim görmesini ve yeni celp mensuplarına, daha komando birliğini tercih bile etmeden yaptırılan eğitimleri eleştirdiğini yazdı.

Haravgi ise, “Orduda İkinci Sıcak Çarpması Vakası” başlıklı haberinde 18 yaşında olduğunu yazdığı RMMO komandosunun koma halinde hastaneye kaldırıldığını ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığını yazdı.