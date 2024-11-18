BİR POLİTİKACI, BİR ÖLÜM, BİR TRAFİK KAZASI VE SIR PERDESİ....
TRAFİK KAZASINDAKİ SIR PERDESİ ARALANIYOR...
GÖNYELİ BOĞAZ ARASI ESKİ GİRNE LEFKOŞA YOLU ÜZERİNDE MEYDANA GELEN VE BİR İŞÇİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN BAKIM ONARIMIN SEBEBİNİN GİZEMİNİ KORUYAN TRAFİK KAZASI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ.
BAKIM ONARIM İÇİN ARIZAYA MÜDAHALE EDEN ŞİRKETİN YETKİLİLERİ TEDBİRSİZLİKTEN ÖLÜME NEDEN OLMAKTAN TUTUKLANIRKEN GİZEMLİ TRAFİK KAZASINA KARIŞANLARIN KİMLER OLDUĞU ESRARINI KORUMAKTA.
KIBRIS MANŞET OLARAK SORUYORUZ :
LÜKS JİP İLE ELEKTRİK DİREĞİNİ DEVİREN SÜRÜCÜ KİMDİ? ARAÇTA KİMLER VARDI? KAZA YAPAN ARAÇTA HANGİ POLİTİKACI İLE BİRLİKTE KİMLER VARDI? ARAÇ İÇERİSİNDE NE VARDI? LÜKS JİP NE RENKTİ? KAZA NEDEN KAMUOYUNDAN SAKLANDI? GİZEMLİ KAZA POLİS RAPORLARINA GİRDİ Mİ? GİRMEDİYESE NEDEN GİRMEDİ, KİM NEDEN KORUNUYOR?
SIR PERDESİ ESRARINI KORURKEN GİZEMLİ KAZANIN GÖRGÜ TANIKLARI OLDUĞU DA DİĞER BİR İDDİA .