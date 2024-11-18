BİR POLİTİKACI, BİR ÖLÜM, BİR TRAFİK KAZASI  VE SIR PERDESİ....

TRAFİK KAZASINDAKİ  SIR  PERDESİ ARALANIYOR...

GÖNYELİ BOĞAZ ARASI ESKİ GİRNE LEFKOŞA YOLU ÜZERİNDE MEYDANA GELEN VE BİR İŞÇİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN BAKIM ONARIMIN SEBEBİNİN GİZEMİNİ KORUYAN TRAFİK  KAZASI  OLDUĞU İDDİA  EDİLDİ.

BAKIM ONARIM İÇİN ARIZAYA MÜDAHALE EDEN ŞİRKETİN YETKİLİLERİ TEDBİRSİZLİKTEN  ÖLÜME  NEDEN OLMAKTAN TUTUKLANIRKEN  GİZEMLİ TRAFİK  KAZASINA KARIŞANLARIN KİMLER  OLDUĞU ESRARINI KORUMAKTA.

KIBRIS MANŞET OLARAK SORUYORUZ :

LÜKS JİP İLE  ELEKTRİK DİREĞİNİ DEVİREN SÜRÜCÜ KİMDİ? ARAÇTA KİMLER VARDI?  KAZA  YAPAN  ARAÇTA HANGİ  POLİTİKACI İLE  BİRLİKTE KİMLER VARDI? ARAÇ  İÇERİSİNDE NE VARDI? LÜKS  JİP NE  RENKTİ? KAZA  NEDEN KAMUOYUNDAN SAKLANDI?  GİZEMLİ  KAZA  POLİS RAPORLARINA GİRDİ Mİ?  GİRMEDİYESE  NEDEN  GİRMEDİ, KİM NEDEN  KORUNUYOR?

Meclis Genel Kurulu’nun yarın toplanması bekleniyor Meclis Genel Kurulu’nun yarın toplanması bekleniyor

SIR  PERDESİ  ESRARINI  KORURKEN GİZEMLİ KAZANIN GÖRGÜ TANIKLARI  OLDUĞU  DA  DİĞER  BİR  İDDİA .

Editör: Mehmet Mehmet