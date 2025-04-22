(Kamalı Haber) – Kuzey Kıbrıs’a bir iş insanını vurmaya geldiği gerekçesiyle tutuklanan ve tasarrufunda mermi ile silah bulunan İslam Baydar yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Yeşildal olayla ilgili bulguları aktardı. Yeşildal, huzurunuzda bulunan zanlı İslam Baydar 18 Nisan 2025 tarihinde Lefkoşa da meydana gelen Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma, Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarruf suçlarına methaldar olduğunu söyledi. Polis, 18 Nisan 2025 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne gelen bir bilgide, bir iş insanını vurması için Türkiye’de sakin ve aranmakta olan İ.F isimli bir şahıs tarafından azmettirilen erkek bir şahsın KKTC'ye gönderildiği öğrenilip "Fare Kapanı" operasyonu başlatıldığını mahkemeye aktardı. Polis operasyon kapsamında yapılan soruşturmalar neticesinde KKTC'ye gönderilen kişinin isminin İslam Baydar olduğu ve Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir Otelde 405 numaralı odada kaldığının tespit edildiğini belirtti.

Polis memuru Ali Yeşildal mahkemeden temin edilen arama emri ile zanlı İslam Baydar’ın huzurunda yapılan aramada odanın giriş kısmında sağ tarafta bulunan dolap içerisinde adı edilene ait siyah renk çantada, siyah renk monta sarılı vaziyette 1 adet 7.65 MM çapında Brownig marka tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör, şarjör içerisinde 8 adet, ve tabancanın namlusuna sürülmüş 1 adet toplam 9 adet 7.65 mm çapında canlı mermi bulunarak emare alındığını ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde zanlının cep telefonunun Data İnceleme Şubesine gönderildiğini belirtti. Polis, ele geçirilen silah ve mermilerin ise balistik incelemeye gönderildiğini açıkladı. Polis, zanlının 19 Nisan tarihinde itiraf nitelikli ifade verdiğini, bu ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiği gerektiğini ifade etti.

Polis, meseleyi aydınlatacak kamera görüntülerinin detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiğini de belirterek, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.